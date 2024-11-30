بايدن وترامب يتفقان سرًا.. إنهاء الحرب على غزة قبل تغيير البيت الأبيض

وطن – اتفاق ضمني يجمع بايدن وترامب على إنهاء الحرب على غزة قبل تسليم السلطة للرئيس الجمهوري المنتخب.

يهدف الاتفاق لتخفيف التوترات الإقليمية وتسجيل مكاسب دبلوماسية لإدارة بايدن.

ومع ذلك، يواجه الاتفاق تحديات أبرزها تمرّد نتنياهو واستبعاده لحماس من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

هل ستتمكن إدارة بايدن من إنهاء الحرب خلال الأسابيع المقبلة؟ أم ستنتظر حماس إعلان نهاية الصراع مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض؟

🔴هل نهاية الحـ ـ ـرب في غزّة رهن اتّفاق بين شيخي البيت الأبيض: #بايدن المغادر و #ترامب العائد..

تقارير تكشف تسريبات حول موعد إنهاء الحـ ـ ـرب على قطاع غزّة 👇 pic.twitter.com/wleZl5HXAc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 28, 2024