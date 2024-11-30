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بايدن وترامب يتفقان سرًا.. إنهاء الحرب على غزة قبل تغيير البيت الأبيض

سالم حنفي

وطن – اتفاق ضمني يجمع بايدن وترامب على إنهاء الحرب على غزة قبل تسليم السلطة للرئيس الجمهوري المنتخب.

يهدف الاتفاق لتخفيف التوترات الإقليمية وتسجيل مكاسب دبلوماسية لإدارة بايدن.

ومع ذلك، يواجه الاتفاق تحديات أبرزها تمرّد نتنياهو واستبعاده لحماس من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

هل ستتمكن إدارة بايدن من إنهاء الحرب خلال الأسابيع المقبلة؟ أم ستنتظر حماس إعلان نهاية الصراع مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض؟

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