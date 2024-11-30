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الإمارات تواجه اتهامات بتحدي حصص أوبك+ وإنتاج النفط يتجاوز التوقعات

باسل سيد

وطن – اتهمت تقارير حديثة الإمارات بتجاوز حصص إنتاج النفط المتفق عليها في إطار أوبك+، بإنتاج إضافي يقدر بـ700 ألف برميل يوميًا منذ بداية 2024.

خطوة تثير مخاوف من زعزعة التحالف النفطي الذي تقوده السعودية وروسيا لدعم الأسعار.

المحللون يحذرون من أن هذا السلوك قد يقوض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار السوق، فيما تلتزم الرياض الصمت، تجنبًا للتوتر مع حليفتها الإماراتية.

يأتي ذلك قبيل اجتماع أوبك+ المرتقب لبحث مستقبل الإنتاج وتأثيرات تجاوز الحصص على الأسعار العالمية.

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