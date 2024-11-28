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نفاق أمير المؤمنين.. يأكل مع الصهاينة ويبكي مع الغزيّين

وطن

وطن – مع اقتراب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجّه العاهل المغربي محمد السادس رسالة إلى اللجنة المعنية بممارسة حقوق الفلسطينيين، مطالبًا بوقف فوري لاجتياح غزة والاعتداءات على الضفة والقدس.

تأتي دعوة الملك في وقت يثير فيه التطبيع المغربي مع إسرائيل جدلًا واسعًا، حيث تشهد البلاد مشاريع استيطانية وصناعية بالشراكة مع تل أبيب، وسط رفض شعبي متزايد للتطبيع ومطالب بإنهاء العلاقات مع الاحتلال.

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