بحث
الرئيسيةالهدهد

نتنياهو يهدد الأسد.. هل يجتاح الكيان سوريا؟

باسل سيد

وطن – تصاعدت التهديدات الإسرائيلية ضد النظام السوري، حيث ألقى بنيامين نتنياهو خطابًا تحذيريًا وصف فيه الأسد بأنه “يلعب بالنار”.

اتهمت تل أبيب دمشق بتقديم تسهيلات لميليشيات إيران ونقل أسلحة إلى حزب الله عبر مستودعات الجيش السوري.

تكثفت الهجمات الإسرائيلية على دمشق والمدن السورية الكبرى، ما يعزز احتمالية اجتياح برّي من جهة الجولان المحتل.

  • اقرأ أيضا:
دمشق خاصرة إيران الرخوة.. ورأس النظام خارج الخدمة!

قد يهمك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعنا

الأحدث

حمل تطبيق وطن

عن وطن

وطن صحيفة مستقلة تصدر عن Watan News LLC في ولاية كالفورنيا الأمريكية منذ عام 1991

Copyright © Watan News LLC