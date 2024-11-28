نتنياهو يهدد الأسد.. هل يجتاح الكيان سوريا؟

وطن – تصاعدت التهديدات الإسرائيلية ضد النظام السوري، حيث ألقى بنيامين نتنياهو خطابًا تحذيريًا وصف فيه الأسد بأنه “يلعب بالنار”.

اتهمت تل أبيب دمشق بتقديم تسهيلات لميليشيات إيران ونقل أسلحة إلى حزب الله عبر مستودعات الجيش السوري.

تكثفت الهجمات الإسرائيلية على دمشق والمدن السورية الكبرى، ما يعزز احتمالية اجتياح برّي من جهة الجولان المحتل.

🔴”على الأسد أن يفهم أنّه يلعب بالنّـ ـ ـار”..

👈 #نتنياهو يهـ ـ ـدّد الأسد بشكل مباشر.. هل تجـ ـ ـتاح #إسرائيل الأراضي السّوريّة؟👇 pic.twitter.com/YDmSq3IGrs — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 27, 2024