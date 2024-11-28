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رعب الأنفاق يُصيب مستوطني الحدود مع مصر.. تحذيرات متزايدة وتقصير إسرائيلي

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وطنمستوطنو الحدود مع مصر يحذرون من سماع أصوات حفر تُشير إلى وجود أنفاق جديدة تصل من سيناء إلى مستوطناتهم.

سكان غلاف غزة يدعون أن الأنفاق تمتد عبر محور فيلادلفيا، ما يُفاقم مخاوفهم ويثير الهلع في المنطقة.

وفى جيش الاحتلال وجود أي أنفاق من مصر، بينما المستوطنون يُطالبون بتحقيقات عاجلة.

تصريحات تشير إلى اكتشاف أكثر من 200 نفق في السابق تُعزز الهواجس بشأن تهديد أمني محتمل.

الأنفاق، التي تعد سلاحًا استراتيجيًا للمقاومة، تجعل المستوطنين يعيشون تحت ضغط نفسي مستمر. بينما تواصل المقاومة الفلسطينية استخدام الأنفاق كأداة للتفوق على الاحتلال وإرباكه استراتيجياً.

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