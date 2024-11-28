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“ردع العدوان”.. المعارضة السورية تفتك بميليشيات الأسد وإيران

سالم حنفي

وطن – أطلقت فصائل المعارضة السورية عملية “ردع العدوان” لتحرير بلدات ريف حلب الغربي من قبضة النظام السوري وميليشياته الإيرانية.

استهدفت العملية مواقع استراتيجية، ما أدى إلى انهيار جبهات الأسد في المنطقة.

وثقت مشاهد عودة المهجرين إلى بلداتهم بعد تهجير قسري، وسط قصف متبادل واشتباكات عنيفة.

أكد الناطق باسم غرفة العمليات أن العملية تسعى لإعادة المهجرين ووقف جرائم النظام. تفاعل واسع على المنصات مع نجاح العملية في تحرير مناطق جديدة وتكبيد النظام خسائر كبيرة.

 

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