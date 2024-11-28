  • تركيا تسلم قتلة الحاخام الإسرائيلي

تركيا تسلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات.. تناقض بين دعم المقاومة والتطبيع

By Published On: 28 نوفمبر، 2024

شارك الموضوع:

وطن – أكدت الإمارات تفاصيل تعاون أمني مع تركيا أفضى إلى تسليم 3 أوزبكيين متهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي زيفي كوغان في أبوظبي.

وأعلنت أنقرة تنفيذ عملية خاصة في إسطنبول للقبض على المتهمين وتسليمهم بطلب إماراتي.

يأتي ذلك رغم موقف تركيا الأخير بمنع طائرة رئيس الاحتلال من استخدام أجوائها بسبب الحرب في غزة. التناقض يثير تساؤلات حول العلاقات التركية-الإسرائيلية ودورها في تحالفات الشرق الأوسط الجديدة.

أردوغان، الداعم للمقاومة، يستمر بلعب دور سياسي معقد بين التطبيع مع إسرائيل والصداقة مع الإمارات.

 

  • اقرأ أيضا:
ثلاثي أوزبكي.. من سلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات؟
Tags: , , , , ,

شارك هذا الموضوع

Related Posts

إسرائيل تبدأ تخطيطًا لبناء حاجز أمني على الحدود الأردنية.. ما القصة؟
إسرائيل تبدأ تخطيطًا لبناء حاجز أمني على الحدود الأردنية.. ما القصة؟
معرض الصور

إسرائيل تبدأ تخطيطًا لبناء حاجز أمني على الحدود الأردنية.. ما القصة؟

28 نوفمبر، 2024|0 Comments
بسبب عمران خان.. قتلى وفوضى في مظاهرات باكستان
بسبب عمران خان.. قتلى وفوضى في مظاهرات باكستان
معرض الصور

بسبب عمران خان.. قتلى وفوضى في مظاهرات باكستان

28 نوفمبر، 2024|0 Comments
حسام أبو صفية.. طبيب برتبة “بطل” في غزة
حسام أبو صفية.. طبيب برتبة “بطل” في غزة
معرض الصور

حسام أبو صفية.. طبيب برتبة “بطل” في غزة

27 نوفمبر، 2024|0 Comments
شخصية معادية للإسلام ومحرّض ضد غزة في إدارة ترامب.. من يكون؟
شخصية معادية للإسلام ومحرّض ضد غزة في إدارة ترامب.. من يكون؟
معرض الصور

شخصية معادية للإسلام ومحرّض ضد غزة في إدارة ترامب.. من يكون؟

27 نوفمبر، 2024|0 Comments

Leave A Comment