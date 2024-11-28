تركيا تسلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات.. تناقض بين دعم المقاومة والتطبيع

وطن – أكدت الإمارات تفاصيل تعاون أمني مع تركيا أفضى إلى تسليم 3 أوزبكيين متهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي زيفي كوغان في أبوظبي.

وأعلنت أنقرة تنفيذ عملية خاصة في إسطنبول للقبض على المتهمين وتسليمهم بطلب إماراتي.

يأتي ذلك رغم موقف تركيا الأخير بمنع طائرة رئيس الاحتلال من استخدام أجوائها بسبب الحرب في غزة. التناقض يثير تساؤلات حول العلاقات التركية-الإسرائيلية ودورها في تحالفات الشرق الأوسط الجديدة.

أردوغان، الداعم للمقاومة، يستمر بلعب دور سياسي معقد بين التطبيع مع إسرائيل والصداقة مع الإمارات.

🔴 رغم “دعمه للمقــ*ـاومة والقضيّة”.. واحتضانه أبرز قادة حمـ ـ ـاس..

👈 ما الذي دفع #أردوغان إلى تسليم قتـ ـ ـلة الحـ ـ ـاخام إلى أبوظبي؟ 👇 pic.twitter.com/YZ9rfXm5dM — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 27, 2024