بسبب عمران خان.. قتلى وفوضى في مظاهرات باكستان

وطن – شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد مظاهرات عنيفة قادها أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، والتي انتهت بسقوط قتلى واشتباكات مع الأمن.

تحرك المتظاهرون، المسلحون جزئيًا، نحو “دي تشوك”، مطالبين بإطلاق سراح زعيمهم المعتقل منذ 2023 بتهم الفساد والتحريض.

قوات الأمن المكونة من 20 ألف عنصر حاولت صدهم بعد 48 ساعة من تقدمهم من معاقلهم في البنجاب وخيبر بختونخوا.

عمران خان، رغم اعتقاله، ما زال شخصية سياسية مهيمنة، وسط اتهامات بأن الجيش لعب دورًا رئيسيًا في إسقاط حكومته. التصعيد امتد للعواصم العالمية حيث نُظمت احتجاجات تضامنية.

🔴 #باكستان على صفيح ساخن.. مـ ـ ـقتل 5 من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لــ #عمران_خان في إسلام آباد👇 pic.twitter.com/hlgCJYDkuQ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 27, 2024