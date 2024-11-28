النظام البحريني يقمع التضامن مع غزة ولبنان.. 180 اعتقالًا تعسفيًا في شهرين

وطن – تصاعدت الاعتقالات التعسفية في البحرين خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مع تسجيل 180 حالة اعتقال استهدفت مواطنين عبّروا عن تضامنهم مع غزة ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي.

من بين المعتقلين، 10 أطفال تحت سن 18 عامًا و6 علماء دين شاركوا في فعاليات سلمية.

وأكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الاعتقالات تندرج ضمن سياسة قمع حرية الرأي والتعبير، خاصة في المواضيع المناهضة للتطبيع مع إسرائيل.

ويواجه النظام البحريني انتقادات واسعة لاستهدافه المتظاهرين السلميين والضغط على المعتقلين في السجون.

🔴اعتـ ـ ـقالات واسعة في #البحرين بسبب التضامن مع الفلسطينيين واللبنانيين والنظام في المنامة يصر على الانبـ ـ ـطاح لصالح إسرائيل.. ما التفاصيل؟👇 pic.twitter.com/Wn4XdNXYm3 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 27, 2024