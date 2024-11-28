النظام البحريني يقمع التضامن مع غزة ولبنان.. 180 اعتقالًا تعسفيًا في شهرين

بواسطة
خالد السعدي
-
0
1

وطن – تصاعدت الاعتقالات التعسفية في البحرين خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مع تسجيل 180 حالة اعتقال استهدفت مواطنين عبّروا عن تضامنهم مع غزة ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي.

من بين المعتقلين، 10 أطفال تحت سن 18 عامًا و6 علماء دين شاركوا في فعاليات سلمية.

وأكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن هذه الاعتقالات تندرج ضمن سياسة قمع حرية الرأي والتعبير، خاصة في المواضيع المناهضة للتطبيع مع إسرائيل.

ويواجه النظام البحريني انتقادات واسعة لاستهدافه المتظاهرين السلميين والضغط على المعتقلين في السجون.

 

  • اقرأ أيضا:
اعتقالات ومنع تظاهرات.. هكذا يقمع النظام البحريني فعاليات الغضب من الحرب الإسرائيلية على غزة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا