إسرائيل تبدأ تخطيطًا لبناء حاجز أمني على الحدود الأردنية.. ما القصة؟

وطن – أعلنت إسرائيل عن البدء بتخطيطها لبناء حاجز أمني على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بتوجيه من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

التخطيط يشمل تقنيات متقدمة كوسائل الجمع والاتصالات ورسم خرائط المخاطر البيئية. تأتي الخطوة عقب عمليات أمنية مؤثرة كعملية معبر الكرامة التي شهدت مقتل 3 إسرائيليين.

يُتوقع أن يستمر التخطيط عدة أشهر، حيث ترى تل أبيب أن المشروع يعزز جاهزية المنظومة الأمنية.

ويهدف نتنياهو لجعل الحاجز شبيها بالسياج الحدودي مع مصر، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الأردني.

🔴في خضم التوترات التي تعصف بالمنطقة.. الكشف عن تحرك إسرائيلي على الحدود مع #الأردن في أعقاب عمليتين نوعيتين وقعتا في الفترة الماضية، فما القصة؟ 👇 pic.twitter.com/tuOTbMpm9w — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 27, 2024