  • حاجز أمني إسرائيلي على الحدود الأردنية

إسرائيل تبدأ تخطيطًا لبناء حاجز أمني على الحدود الأردنية.. ما القصة؟

By Published On: 28 نوفمبر، 2024

شارك الموضوع:

وطن – أعلنت إسرائيل عن البدء بتخطيطها لبناء حاجز أمني على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بتوجيه من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

التخطيط يشمل تقنيات متقدمة كوسائل الجمع والاتصالات ورسم خرائط المخاطر البيئية. تأتي الخطوة عقب عمليات أمنية مؤثرة كعملية معبر الكرامة التي شهدت مقتل 3 إسرائيليين.

يُتوقع أن يستمر التخطيط عدة أشهر، حيث ترى تل أبيب أن المشروع يعزز جاهزية المنظومة الأمنية.

ويهدف نتنياهو لجعل الحاجز شبيها بالسياج الحدودي مع مصر، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الأردني.

 

  • اقرأ أيضا:
الحدود الأردنية تثير مخاوف في إسرائيل.. ما القصة؟
Tags: , ,

شارك هذا الموضوع

Related Posts

تركيا تسلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات.. تناقض بين دعم المقاومة والتطبيع
تركيا تسلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات.. تناقض بين دعم المقاومة والتطبيع
معرض الصور

تركيا تسلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات.. تناقض بين دعم المقاومة والتطبيع

28 نوفمبر، 2024|0 Comments
بسبب عمران خان.. قتلى وفوضى في مظاهرات باكستان
بسبب عمران خان.. قتلى وفوضى في مظاهرات باكستان
معرض الصور

بسبب عمران خان.. قتلى وفوضى في مظاهرات باكستان

28 نوفمبر، 2024|0 Comments
حسام أبو صفية.. طبيب برتبة “بطل” في غزة
حسام أبو صفية.. طبيب برتبة “بطل” في غزة
معرض الصور

حسام أبو صفية.. طبيب برتبة “بطل” في غزة

27 نوفمبر، 2024|0 Comments
شخصية معادية للإسلام ومحرّض ضد غزة في إدارة ترامب.. من يكون؟
شخصية معادية للإسلام ومحرّض ضد غزة في إدارة ترامب.. من يكون؟
معرض الصور

شخصية معادية للإسلام ومحرّض ضد غزة في إدارة ترامب.. من يكون؟

27 نوفمبر، 2024|0 Comments

Leave A Comment