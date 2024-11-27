ضبط قتلة الحاخام الإسرائيلي بالإمارات يثير غصبًا سعوديًا.. ما القصة؟

وطن – أثار إعلان الإمارات عن اعتقال ثلاثة أشخاص في قضية مقتل الحاخام الإسرائيلي زيفي كوغان غضبًا واسعًا في السعودية.

ناشطون سعوديون استنكروا السرعة في كشف ملابسات الحادث مقارنة بالمماطلة في قضية اللاعب السعودي فهد المولد، الذي سقط من شرفة منزله في دبي وظل في غيبوبة منذ ثلاثة أشهر.

اتهامات بالتقاعس الإماراتي في قضايا مواطني السعودية تزامنت مع تصاعد الانتقادات لتقارب أبوظبي مع إسرائيل رغم مجازر غزة.

🔴بعد قبض #الإمارات على قتـ*ـلة الحـ ـ ـاخام الإسرائيلي.. لماذا أثار الأمر غضبًا عارمًا في ا#لسعودية وسط هجـ ـ ـوم ناري على أبو ظبي؟👇 pic.twitter.com/e5DZFSmySo — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 26, 2024