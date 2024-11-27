  • مقتل الحاخام زيفي كوغان

ضبط قتلة الحاخام الإسرائيلي بالإمارات يثير غصبًا سعوديًا.. ما القصة؟

By Published On: 27 نوفمبر، 2024

شارك الموضوع:

وطن – أثار إعلان الإمارات عن اعتقال ثلاثة أشخاص في قضية مقتل الحاخام الإسرائيلي زيفي كوغان غضبًا واسعًا في السعودية.

ناشطون سعوديون استنكروا السرعة في كشف ملابسات الحادث مقارنة بالمماطلة في قضية اللاعب السعودي فهد المولد، الذي سقط من شرفة منزله في دبي وظل في غيبوبة منذ ثلاثة أشهر.

اتهامات بالتقاعس الإماراتي في قضايا مواطني السعودية تزامنت مع تصاعد الانتقادات لتقارب أبوظبي مع إسرائيل رغم مجازر غزة.

 

 
  • اقرأ أيضا:
ثلاثي أوزبكي.. من سلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات؟
Tags: , , ,

شارك هذا الموضوع

Related Posts

كيف أرغم نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار مع حزب الله؟
كيف أرغم نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار مع حزب الله؟
معرض الصور

كيف أرغم نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار مع حزب الله؟

27 نوفمبر، 2024|0 Comments
ثلاثي أوزبكي.. من سلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات؟
ثلاثي أوزبكي.. من سلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات؟
معرض الصور

ثلاثي أوزبكي.. من سلّم قتلة الحاخام الإسرائيلي للإمارات؟

26 نوفمبر، 2024|0 Comments
شبهات فساد وتبييض أموال.. الإمارات ملاذ عالمي ومغسلة كبرى
شبهات فساد وتبييض أموال.. الإمارات ملاذ عالمي ومغسلة كبرى
معرض الصور

شبهات فساد وتبييض أموال.. الإمارات ملاذ عالمي ومغسلة كبرى

26 نوفمبر، 2024|0 Comments
أعلى نسبة فقر في الخليج.. أرقام يخفيها ابن سلمان
أعلى نسبة فقر في الخليج.. أرقام يخفيها ابن سلمان
معرض الصور

أعلى نسبة فقر في الخليج.. أرقام يخفيها ابن سلمان

26 نوفمبر، 2024|0 Comments

Leave A Comment