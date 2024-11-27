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حسام أبو صفية.. طبيب برتبة “بطل” في غزة

By Published On: 27 نوفمبر، 2024

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وطن – يقف الدكتور حسام أبو صفية رمزًا للإنسانية والصمود في مستشفى كمال عدوان بشمال غزة. قاد أبو صفية فريقه الطبي لإنقاذ مئات الجرحى رغم شح الإمكانات وغارات الاحتلال المكثفة.

أصيب في قصف جوي استهدف المستشفى لكنه واصل عمله غير مكترث بوضعه الصحي.

رفض مغادرة القطاع حتى بعد استشهاد ابنه إبراهيم، مُصممًا على مواجهة الإبادة الجماعية التي تطال المدنيين.

يواسي المرضى والزملاء بروحه الإنسانية، مما جعله يحظى بلقب “طبيب الإنسانية”. أبو صفية يناشد العالم لإنقاذ الأبرياء ووقف استهداف المستشفيات في غزة.

 

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