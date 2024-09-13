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فساد وارتشاء واحتيال.. “ملفات بيبي” فيلم يهز عرش نتنياهو

By Published On: 13 سبتمبر، 2024

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وطن – في ظل تزايد الضغوط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يأتي الفيلم الوثائقي “ملفات بيبي” كقنبلة سياسية تهدد مستقبله السياسي.

الفيلم، الذي عرض لأول مرة في مهرجان تورنتو بكندا، يكشف لقطات حقيقية من التحقيقات مع نتنياهو في قضايا الرشوة والاحتيال التي لاحقته منذ سنوات.

الفيلم لم يقتصر على نتنياهو فقط، بل شمل تسجيلات لزوجته سارة وابنه يائير، مع تركيز على تلاعباته ومحاولاته إطالة أمد الحرب على غزة للهروب من المحاكمة.

رغم محاولاته الحثيثة لمنع عرض الفيلم، فإن المحكمة رفضت طلبه، مما أثار غضبًا واسعًا في الشارع الإسرائيلي ودعوات لإقالته.

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