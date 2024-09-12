بعض العادات التي يتجنبها عمال الفنادق في غرفهم الفندقية.. تعرف عليها

وطن – تعتبر خدمة الغرف إحدى المزايا الرائعة التي يقدمها الفندق، ولكن من المهم تذكر بعض العادات التي يمكن أن تجعل إقامتك أفضل وتعزز تجربة الموظفين في الوقت ذاته.

إن عمال الفنادق،من مدبرات المنازل إلى موظفي الاستقبال، لديهم بعض التوجيهات التي يلتزمون بها لتفادي بعض السلوكيات التي قدتكون غير مريحة.

على الرغم من أنك في إجازة وقد تشعر بالحرية للاستمتاع، إلا أن هناك بعض العادات التي يتجنبها عمال الفنادق في غرفهم الفندقية والتي يمكن أن تجعل إقامتك أكثر سلاسة.

1. لا يتركون طعامًا غير مأكول في الغرف أو الردهة

عند استخدام خدمة الغرف، من الأفضل إخطار الموظفين بأي طعام غير مأكول. تقول تريشا بيريز كينالي، مالكة فندق Inn at Hastings Park: “أحرص دائمًا على الاتصال بخدمة الغرف لإزالة الطعام غير المأكول أو إخراج القمامة من الغرفة. عدم إبلاغ أحد يؤدي إلى بقاء الطعام في الردهة لساعات“. وذلك وفق تقرير نشره موقع “هاف بوست”

2. لا يستخدمون المناشف بشكل مفرط أو بشكل خاطئ

يشدد موظفو الفنادق على أهمية إعادة استخدام المناشف لأغراض الاستدامة. تقول ماري دارجينيس، مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة MDA Hospitality Solutions: “أعيد استخدام المناشف تمامًا. وعندما أغادر، أحرص على ترتيبها بدقة في الحمام وتنظيم القمامة“.

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تضيف كينالي: “إذا كان الفندق يقدم مناديل لإزالة المكياج، استخدمها بدلاً من مناشف الاستحمام، لأن إزالة بقع المكياج من المناشف البيضاء صعبة ومكلفة“.

3. لا يشغلون الموسيقى بصوت عالٍ

بما أن الفنادق تحتوي على العديد من الغرف في مبنى واحد، قد تكون الجدران رقيقة. تقول كينالي: “أحب الاستماع إلى الموسيقى وأستخدم مكبر صوت بلوتوث، لكنني أحرص على ضبط مستوى الصوت بحيث لا يزعج الآخرين“.

4. لا يطلبون تنظيف غرفهم يوميًا

يستخدم عمال الفنادق عادةً علامة “عدم الإزعاج” لتجنب الخدمة اليومية. تقول دارجينيس: “أقدر الوسائد المريحة والمناشف المكوية بعناية، ولكن إذا كانت إقامتي لبضعة أيام، أستخدم علامة “عدم الإزعاج” لتقليل العمل عن الفريق“.

5. يحاولون عدم ترك أي فوضى

احترامًا لعمال النظافة، يحرص عمال الفنادق على إبقاء غرفهم نظيفة. يقول بروكس فيرينج، مالك فندق بيركلي دنفر: “أحرص على عدم ترك فوضى لأن ذلك يسهل عمل مدبرة المنزل“.

تضيف كينالي: “أبقي الغرفة نظيفة وأرتب السرير وأحرص على وضع كل شيء في حقيبتي، لأن ذلك يسهل عمل مدبرة المنزل“.

إذا كنت حريصًا على احترام موظفي الفندق أثناء إقامتك، فاحرص على التصرف بطريقة لائقة. التقدير والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يمكن أن يكون له تأثير كبير على تجربة الجميع. استمتع بإقامتك وكن على وعي بهذه النصائح لتحسين تجربتك والفندق ككل!