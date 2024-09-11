مجزرة مواصي خانيونس.. صواريخ أمريكية قتلت النازحين ودفنتهم تحت الأرض

وطن – في هجوم وحشي جديد، استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني خيام النازحين في مواصي خانيونس، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين الأبرياء.

صواريخ أمريكية الصنع أسقطت نحو 5 أطنان من المتفجرات على رؤوس الأطفال والنساء والمسنين، تاركةً وراءها مقبرة جماعية.

وسط صمت عربي متخاذل، تواصل المقاومة الفلسطينية دفاعها عن الأرض والكرامة، بينما يسعى الاحتلال للثأر من فشله عبر عمليات إجرامية متواصلة.

رغم كل الصعوبات، يستمر أهل غزة في مقاومة العدوان نيابة عن الأمة بأكملها.