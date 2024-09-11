فضيحة تجسس تهز قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تفاصيل صادمة عن المخترق

وطن – كشفت قناة “كان” العبرية عن قضية تجسس خطيرة داخل القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتعلق بشخص وُصف بالمريض النفسي تمكن من اختراق اجتماعات سرية وتسجيل محادثات حساسة.

المتهم انتحل صفة ضابط استخبارات واستخدم تقنيات متطورة لجمع معلومات سرية عن العمليات العسكرية.

التقارير تشير إلى أن المشتبه به قد يكون تعاون مع جهات خارجية، بينها غزة، مما أثار صدمة كبيرة داخل إسرائيل.

السلطات ما زالت تحقق في تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بالفضيحة التي تهز أركان الجيش.