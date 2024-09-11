تفاصيل جديدة عن عملية معبر الكرامة التي نفذها الشهيد ماهر الجازي وقتلت 3 إسرائيليين

وطن – تكشفت تفاصيل جديدة حول عملية معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

الجازي أوصل حمولة مياه معدنية قبل 8 أيام إلى جسر الملك حسين، ثم عاد صباح العملية لاستلام الشاحنة ونفذ الهجوم دون أن يلاحظ عليه شيء.

زوجة الشهيد عبّرت عن فخرها بزوجها، وأكدت أنها لم تكن على علم بخططه.

ينحدر ماهر من بلدة أذرح بمحافظة معان وينتمي لقبيلة الحويطات، وهو من نفس أسرة القائد مشهور حديثة الجازي الذي قاد معركة الكرامة عام 1968.