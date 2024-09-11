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تركي آل الشيخ.. من ضابط بسيط إلى رمز الفساد والترف في السعودية

By Published On: 11 سبتمبر، 2024

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وطن – تركي آل الشيخ، الشخصية المثيرة للجدل في المملكة العربية السعودية، ارتبط اسمه بالفساد والتبذير بعدما صعد بسرعة غير متوقعة من ضابط بسيط إلى أحد المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، بفضل زواجه من ابنة أحد المليارديرات.

دخل عالم النفوذ الملكي وتقلّد مناصب هامة، من بينها رئاسة الهيئة العامة للترفيه. أشرف على نشر الفساد وتغيير هوية المجتمع المحافظ تحت ستار الترفيه.

يُعرف آل الشيخ بشراء الأندية الرياضية واستثماراته الفاخرة التي وصلت إلى مليارات الدولارات، ويعيش حياة مترفة مليئة بالقصور واليخوت الخاصة، ما أثار غضب الشعب السعودي وأصبح رمزًا للفساد والإفساد في أرض الحرمين.

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