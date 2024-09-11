بعد تصريحات غالانت.. هل اقترب وقف الحرب على غزة؟

وطن – أثارت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اهتمامًا كبيرًا بعدما ألمح إلى قرب انتهاء الحرب الحالية على قطاع غزة، مع تركيز الجهود العسكرية على الحدود مع لبنان.

غالانت تحدث عن انتقال مركز الثقل نحو الشمال لاستعادة الأمن، ما يوحي بإمكانية اندلاع مواجهة قريبة مع حزب الله.

التصريحات جاءت عقب تمرين عسكري يحاكي القتال البري في لبنان، مما يعزز تكهنات بتوسيع الحرب.

يزداد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإنهاء الحرب من خلال اتفاق تبادل أسرى، فيما يتهمه البعض بالسعي لإطالة أمد الصراع لأسباب سياسية.