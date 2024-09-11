  • صراع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

الإمارات (الشقيقة سابقًا).. صراع المحمدان يحتدم

By Published On: 11 سبتمبر، 2024

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وطن – يشهد العالم العربي توترًا متزايدًا بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بعد صداقة طالما لمعها الإعلام.

خرجت الخلافات للعلن إثر اتهامات سعودية غير رسمية للإمارات بدعم إنتاج أفلام مسيئة لابن سلمان، ومن بينها فيلم “حياة الماعز”.

بالإضافة إلى ذلك، تدور خلافات عميقة حول قضايا سياسية واقتصادية، مثل المنافسة على تنظيم معرض إكسبو 2030، وتحركات الإمارات في السودان واليمن.

تزداد المنافسة بين الرياض وأبوظبي حول النفوذ في الشرق الأوسط، ما يعمق التوتر بين الزعيمين الخليجيين ويؤكد أن العلاقات بينهما لم تعد كما كانت.

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