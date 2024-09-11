إعلام غزة الحكومي يفضح قناة العربية.. ما القصة؟

وطن – تتواصل موجات الغضب الشعبي من تغطية الإعلام السعودي، خصوصًا قنوات العربية والحدث، لأحداث الحرب على غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وجه انتقادات حادة للسياسة الإعلامية المتبعة من قبل هذه القنوات، متهمًا إياها بالانحياز لرواية الاحتلال الإسرائيلي وتجاهل مظلومية الشعب الفلسطيني.

وطالب المكتب القنوات السعودية بالاعتذار وتصحيح مسار تغطيتها غير المهنية.

تزايدت حدة الانتقادات في ظل استياء واسع النطاق من تغطية هذه القنوات، والتي يراها كثيرون تروج لمزاعم الاحتلال وتحاول النيل من قوى المقاومة الفلسطينية.