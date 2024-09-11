  • قناة العربية والحدث منحازة للاحتلال

إعلام غزة الحكومي يفضح قناة العربية.. ما القصة؟

By Published On: 11 سبتمبر، 2024

شارك الموضوع:

وطن – تتواصل موجات الغضب الشعبي من تغطية الإعلام السعودي، خصوصًا قنوات العربية والحدث، لأحداث الحرب على غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وجه انتقادات حادة للسياسة الإعلامية المتبعة من قبل هذه القنوات، متهمًا إياها بالانحياز لرواية الاحتلال الإسرائيلي وتجاهل مظلومية الشعب الفلسطيني.

وطالب المكتب القنوات السعودية بالاعتذار وتصحيح مسار تغطيتها غير المهنية.

تزايدت حدة الانتقادات في ظل استياء واسع النطاق من تغطية هذه القنوات، والتي يراها كثيرون تروج لمزاعم الاحتلال وتحاول النيل من قوى المقاومة الفلسطينية.

YouTube player
  • اقرأ أيضا:
قنوات العربية وسكاي نيوز.. صوت إسرائيل
Tags: , ,

شارك هذا الموضوع

Related Posts

بعد تصريحات غالانت.. هل اقترب وقف الحرب على غزة؟
بعد تصريحات غالانت.. هل اقترب وقف الحرب على غزة؟
معرض الصور

بعد تصريحات غالانت.. هل اقترب وقف الحرب على غزة؟

11 سبتمبر، 2024|0 Comments
عملية جديدة على الحدود المصرية والسيسي يقصّر في حفظ أمن إسرائيل
عملية جديدة على الحدود المصرية والسيسي يقصّر في حفظ أمن إسرائيل
معرض الصور

عملية جديدة على الحدود المصرية والسيسي يقصّر في حفظ أمن إسرائيل

11 سبتمبر، 2024|0 Comments
عودة الأسد إلى حضن السعودية ودور تركي آل الشيخ في إعادة سوريا إلى الساحة العربية
عودة الأسد إلى حضن السعودية ودور تركي آل الشيخ في إعادة سوريا إلى الساحة العربية
معرض الصور

عودة الأسد إلى حضن السعودية ودور تركي آل الشيخ في إعادة سوريا إلى الساحة العربية

11 سبتمبر، 2024|0 Comments
مجزرة مواصي خانيونس.. صواريخ أمريكية قتلت النازحين ودفنتهم تحت الأرض
مجزرة مواصي خانيونس.. صواريخ أمريكية قتلت النازحين ودفنتهم تحت الأرض
معرض الصور

مجزرة مواصي خانيونس.. صواريخ أمريكية قتلت النازحين ودفنتهم تحت الأرض

11 سبتمبر، 2024|0 Comments

Leave A Comment