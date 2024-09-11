  • التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال

أمن السلطة يعبد الطريق أمام الاحتلال بالضفة الغربية

By Published On: 11 سبتمبر، 2024

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وطن – تكشفت فضائح جديدة حول التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت أجهزة أمن السلطة بتفكيك عبوات ناسفة قرب مخيم جنين وفي منطقة طمون.

العبوات كانت معدة لاستهداف آليات الاحتلال خلال توغلها في جنين.

تتزامن هذه الأحداث مع تقارير عن مشاركة 500 عنصر من أمن السلطة في التنسيق الأمني مع إسرائيل لضبط الأمن في شمال الضفة الغربية، وسط اتهامات الفصائل للسلطة بالتضييق على أنشطتها واعتقال عناصرها.

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