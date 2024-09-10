  • تصاعد المقاومة في الضفة الغربية

“غزة 2” .. إسرائيل تُغرق نفسها في وحل الضفة

By Published On: 10 سبتمبر، 2024

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وطن – حذرت الكاتبة الإسرائيلية نوعا لنداو من تحول الأوضاع في الضفة الغربية إلى ما كانت عليه المقاومة في غزة قبل حرب 7 أكتوبر.

لنداو أشارت إلى أن قتل الأبرياء في الضفة أصبح روتينيًا بشكل غير مسبوق، مما يعزز من احتمالية نشوء “غزة جديدة” في الضفة.

تصاعد المقاومة وتهريب الأسلحة، برعاية الحكومة المتطرفة، يزيد من خطر تحويل الضفة إلى ساحة حرب مفتوحة.

في الوقت نفسه، تتهم لنداو حكومة نتنياهو بالفشل في وضع حد للمقاومة، رغم أكبر عدوان عسكري على الضفة منذ 2002.

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