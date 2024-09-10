رصاصات الجازي الثلاث.. هل بدأ “طوفان الأردن”؟!

وطن – أعاد الشهيد ماهر الجازي، الذي استشهد في عملية بطولية على معبر الكرامة، روح معركة الكرامة لعام 1968 إلى الشارع الأردني.

رفع رأس الأردنيين عالياً بثلاث رصاصات أكدت أن الذخيرة قد تنفد، ولكن القضية لا تموت. لبّى الأردنيون نداء “أبو عبيدة” والمقاومة، مؤكدين أنهم أبناء شعب واحد وقضية واحدة.

في إبريل الماضي، وبينما مرّت 200 يوم على الحرب، خاطب “أبو عبيدة” الجماهير داعياً لدعم المقاومة في غزة وفلسطين، رافضاً تهجير الفلسطينيين.

رغم القمع، استمر الشارع الأردني في المطالبة بإنهاء العدوان، مستعيداً روح معركة الكرامة التي شهدت اشتباك الأردنيين مع جنود الاحتلال حتى المسافة صفر.