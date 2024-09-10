  • محمد بن زايد وإسرائيل

“حليفنا وصديقنا المقرب”.. غزل إسرائيلي في محمد بن زايد

By Published On: 10 سبتمبر، 2024

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وطن – في تقرير مطول نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، تم الإشادة برئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، واصفة إياه بأحد أكبر حلفاء إسرائيل في المنطقة.

التقرير أشار إلى دوره في محاربة الإسلام السياسي، وتعزيز الأنظمة الاستبدادية، كما تطرّق إلى سطوته في حكم الإمارات.

محمد بن زايد كان أول زعيم خليجي يقيم علاقات تطبيع علنية مع إسرائيل، واهتم بالتقنيات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، خصوصًا بعد الهجمات الحوثية على الإمارات.

هذا التحالف يأتي في إطار تنويع علاقاته الإقليمية بعيدًا عن الولايات المتحدة.

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