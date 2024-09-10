تمهيدًا للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ريما بنت بندر تشارك في قمة تاريخية بواشنطن

وطن – في خطوة تاريخية ومثيرة للجدل، شاركت ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، في قمة الحوار الشرق أوسطي الأميركي الأول في واشنطن بحضور كبار المسؤولين الإسرائيليين.

تُعد هذه المشاركة سابقة تؤكد حرص ولي العهد محمد بن سلمان على تسريع وتيرة التطبيع مع إسرائيل، وسط تقديرات بعقد صفقة ثلاثية بين الولايات المتحدة، السعودية، وإسرائيل بعد الانتخابات الأميركية.

هذه المشاركة الرسمية من ريما بنت بندر، التي جاءت وسط ضغوط دولية وداخلية، أشاد بها المسؤولون الصهاينة كإشارة لقرب توقيع اتفاقية تطبيع بين الطرفين، متجاهلة تضحيات آلاف الشهداء الفلسطينيين.