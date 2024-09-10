الداعية الكويتي سالم الطويل يزعم أن أهل غزة لم يُشرع في حقهم الجهاد

وطن – في أحدث تصريح مثير للغضب والاشمئزاز، قال الداعية الكويتي سالم الطويل: “أهل غزة لم يُأمروا بالجهاد حتى يكونوا شهداء“. هذا التصريح يأتي في إطار محاولة تفسير الدين وتطبيقه بما يخدم الأجندة الصهيونية

سالم الطويل، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، يواصل إدلاءه بتصريحات توصف بأنها تعكس تصهيناً وتبجحاً في تأويله للدين الإسلامي. وفي هذا السياق، يُعبّر الطويل عن موقفه بأن الجهاد ليس فرضاً على سكان غزة، مما يعكس وجهة نظر تخدم الصهاينة.

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هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة، حيث يعتبرها البعض محاولة لتقليص أهمية النضال الفلسطيني وتصويره بشكل يتناقض مع المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى نصرة المظلومين والدفاع عن الحقوق. كما اعتبر آخرون أن هذا التصريح يتجاهل الواقع الصعب الذي يعيشه سكان غزة ويقلل من معاناتهم وتضحياتهم.