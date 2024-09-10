إيران لا تردّ وإسرائيل لا تتردد.. الهجوم الأكبر على سوريا منذ 2017

وطن – شنت إسرائيل أعنف هجوم جوي على سوريا منذ عام 2017، مما أدى إلى مقتل قرابة 20 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

الهجوم استهدف عدة مواقع في محافظة حماة، بما في ذلك مواقع للجيش السوري ومرافق إيرانية لتطوير الأسلحة.

الإعلام العبري أفاد بأن الغارات استهدفت صواريخ أرض-أرض إيرانية، رغم أن طهران ندّدت بالهجوم ولم تؤكد استهداف مواقعها.

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الرد الإيراني الموعود على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها، تستمر إسرائيل في تنفيذ غارات على “محور المقاومة” بدعوى قطع إمدادات حزب الله بالسلاح، دون رد يذكر من سوريا منذ عام 2011.