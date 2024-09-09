رئيس الشاباك السابق يكذّب نتنياهو ويحرج السيسي.. ما القصة؟

وطن – يشهد مستقبل محور فيلادلفيا جدلاً متزايدًا في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء قواته في المنطقة، مبررًا ذلك بمحاولات منع تسليح حماس.

في المقابل، يرفض كل من المقاومة الفلسطينية ومصر هذا التوجه.

رئيس الشاباك السابق، نداف أرغمان، فاجأ الجميع بتصريحاته بأن الأسلحة الموجودة في غزة هي محلية الصنع ولا علاقة لها بممر فيلادلفيا، مشيرًا إلى أن تهريب الأسلحة عبر الأنفاق توقف منذ 2017 بعد قيام مصر بإغراقها بالمياه.

تصريحات أرغمان تتوافق مع مواقف مصر التي دمرت الأنفاق الحدودية مع غزة.

في حين، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دعمه للقضاء على المقاومة، مشيرًا إلى اقتراح سابق بتهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب.