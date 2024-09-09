حملات مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. ناجعة ومؤثرة ومستمرة

وطن – تشهد حملات المقاطعة الشعبية لمنتجات الشركات الداعمة لإسرائيل نجاحًا ملحوظًا في الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل مصر وباكستان، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الإجرامية على غزة.

شركتا بيبسي وكوكاكولا تواجهان تحديات كبيرة بعد إعلان دعمهما للاحتلال، ما أدى إلى تراجع مبيعاتهما بشكل ملحوظ في هذه الأسواق.

في المقابل، شهدت العلامة التجارية المحلية V7 ارتفاعًا كبيرًا في مبيعاتها. ورغم صعوبة تحديد الخسائر بالدولار، فإن التأثير واضح في السوق، خاصة بعد انتشار قوائم الشركات الداعمة لإسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي ودعوات مقاطعتها.