إيران تكشف تفاصيل حرب السفن السرية مع إسرائيل.. 6 سنوات من المواجهة البحرية

وطن – كشفت إيران مؤخرًا عن تفاصيل حرب سرية استمرت لـ 6 سنوات بين سفنها وسفن إسرائيلية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أفصح عن أن إسرائيل استهدفت 14 سفينة إيرانية في محاولة لمنع تصدير النفط الإيراني.

وفي المقابل، ردت إيران باستهداف 12 سفينة إسرائيلية خلال تلك المواجهات.

يأتي هذا الكشف في ظل ترقب لرد إيراني على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، مع استمرار تساؤلات حول توقيت وكيفية الرد.

في حين أكدن إيران أنها ستواصل ملاحقة إسرائيل وتكبيدها ثمن عملياتها.