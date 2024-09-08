قصة أغنية وفعالية أرفقتها حماس في رسائل الأسرى

وطن – في خطوة جديدة، نشرت كتائب القسام مقطعًا مؤثرًا يظهر أسرى الاحتلال الذين عادوا إلى إسرائيل في توابيت، نتيجة رفض حكومة نتنياهو وقف إطلاق النار واستهدافهم بالقصف.

المقطع الذي تضمن أغنية أدتها المغنية الأمريكية سكايلار غري، جاء بالتزامن مع فعالية نظمت في القدس المحتلة بمشاركة عائلات الأسرى، حيث نصبت 240 كشافًا إضاءة لتمثيل عدد الأسرى في غزة.

حمل المقطع رسائل قوية من الأسرى تجاه نتنياهو وجيشه، متهمين إياهم بالمسؤولية عن بقائهم في غزة ومقتلهم.

تأتي هذه الخطوة في ظل حالة غضب واسعة بين أهالي الأسرى نتيجة تعنت نتنياهو في إتمام صفقة تبادل الأسرى ووضعه شروطًا رفضتها المقاومة.