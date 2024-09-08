بحث
الرئيسيةالهدهد

قصة أغنية وفعالية أرفقتها حماس في رسائل الأسرى

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – في خطوة جديدة، نشرت كتائب القسام مقطعًا مؤثرًا يظهر أسرى الاحتلال الذين عادوا إلى إسرائيل في توابيت، نتيجة رفض حكومة نتنياهو وقف إطلاق النار واستهدافهم بالقصف.

المقطع الذي تضمن أغنية أدتها المغنية الأمريكية سكايلار غري، جاء بالتزامن مع فعالية نظمت في القدس المحتلة بمشاركة عائلات الأسرى، حيث نصبت 240 كشافًا إضاءة لتمثيل عدد الأسرى في غزة.

حمل المقطع رسائل قوية من الأسرى تجاه نتنياهو وجيشه، متهمين إياهم بالمسؤولية عن بقائهم في غزة ومقتلهم.

تأتي هذه الخطوة في ظل حالة غضب واسعة بين أهالي الأسرى نتيجة تعنت نتنياهو في إتمام صفقة تبادل الأسرى ووضعه شروطًا رفضتها المقاومة.

YouTube player
  • اقرأ أيضا:
وسط غضب شعبي.. نتنياهو يعدم رهائن إسرائيل في غزة

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث

Copyright @Watan News LLC | www.watan.us