المرحلة الرابعة.. خطة جديدة لتهجير سكان شمال غزة وتضييق الخناق على المقاومة

وطن – تواصل إسرائيل تنفيذ خطتها الجديدة التي تستهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة وتجويعهم، بهدف دفع ما تبقى من السكان إلى الهروب نحو الجنوب.

وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرنوت“، تستعد قوات الاحتلال للمرحلة الرابعة من عملياتها عبر تكثيف الهجمات على المقاومة الفلسطينية، مع منع عودة السكان إلى شمال القطاع.

الخطة تشمل تحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، مما سيجبر حوالي 300 ألف شخص على المغادرة عبر ممرات آمنة حددها جيش الاحتلال.

هذه التحركات تأتي وسط المفاوضات حول تبادل الأسرى، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي بشراسة للعدوان الإسرائيلي، ما يجعل الاحتلال يعيش في حالة من الذعر بعد مفاجأة “طوفان الأقصى” التي غيّرت مسار الأحداث في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.