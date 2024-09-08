إجراءات مصر تجاه إسرائيل.. غضب حقيقي أم تهدئة للشارع؟

وطن – تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توترات متصاعدة بسبب محور فيلادلفيا، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي اتهم فيها مصر بالفشل في تأمين الحدود مع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في وصول الأسلحة للمقاومة الفلسطينية.

جاء الرد المصري سريعًا، حيث أظهرت القاهرة تحفظًا على الاتهامات وشنت هجومًا على نتنياهو، مطالبة واشنطن بالضغط عليه لمغادرة محور فيلادلفيا، معتبرة أن الوجود الإسرائيلي هناك يخالف الاتفاقيات الثنائية.

وأشارت تقارير إلى أن مصر قد تفكر في سحب سفيرها من إسرائيل، مع احتمال مخاطبة مجلس الأمن لاستصدار توصية لانسحاب إسرائيل.

يأتي هذا في وقت تزامنت فيه الزيارة الأخيرة لرئيس الأركان المصري لمعبر رفح مع تحركات عسكرية وتداول معلومات عن مقتل جنود مصريين بنيران إسرائيلية.