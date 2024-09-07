“خطة الجنرالات” هكذا يخطط الاحتلال لتهجير سكان شمال غزة

وطن – بعد مرور 11 شهرًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتمكن الاحتلال من تحقيق أهدافه المعلنة، بما في ذلك القضاء على قدرات حركة حماس واستعادة الرهائن.

وفي ظل الفشل العسكري المتواصل، طرح ضباط جيش الاحتلال المتقاعدون “خطة الجنرالات”، والتي تهدف إلى تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من شمال قطاع غزة وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة.

الخطة، التي يدعمها كبار ضباط الجيش، عُرضت على الكابينيت الصهيوني بانتظار الموافقة. في المقابل، تستمر المقاومة في التصدي ببسالة، مع تنفيذ عمليات قنص وتفجيرات وقصف الأراضي المحتلة بالصواريخ.

المقاومة تشترط الانسحاب الكامل من القطاع مقابل التفاوض، بينما يتمسك نتنياهو ببقاء قواته في محاور استراتيجية.