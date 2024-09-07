“المغرب بلا صحراء غربية”.. مرة أخرة نتنياهو يهين العاهل المغربي

وطن – في خطوة أثارت موجة من الغضب والسخرية، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال ندوة صحفية خارطة للدول العربية تُظهر المغرب بدون الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي يُطالب المغرب بالسيادة عليها.

هذه الحركة جاءت على الرغم من أن المغرب قد طبّع علاقاته مع إسرائيل بناءً على الاعتراف بسيادته على الصحراء.

الحادثة ليست الأولى، حيث سبق لنتنياهو أن عرض نفس الخارطة خلال مقابلة تلفزيونية في مايو الماضي، ما أثار استياء واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد موجة الانتقادات، حاولت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي التخفيف من الحادثة بالقول إن الأمر كان خطأً عفويًا، مؤكدين اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب.

ورغم ذلك، يعتبر كثيرون أن تكرار الحادثة يدل على عدم مبالاة نتنياهو بقضية حليفه المغربي.