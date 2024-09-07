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تنظيم برامج ترفيهية لجنود الجيش الإسرائيلي في دبي

الإمارات توفر إجازات ترفيهية لجنود الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في حرب غزة

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – كشفت تقارير عن دعم الإمارات لجنود الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الحرب على غزة من خلال توفير برامج ترفيهية لهم في دبي.

وفقًا لمصادر إسرائيلية، استفاد أكثر من 5000 جندي من هذه الامتيازات خلال الشهرين الماضيين، حيث نظمت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتنسيق مع لجنة حكومية إماراتية زيارات منتظمة لجنود الاحتلال لقضاء إجازاتهم في دبي بعيدًا عن أجواء الحرب.

أحد هؤلاء الجنود هو إيال هاكشير، الذي شارك في تدمير غزة وارتكاب المجازر، حيث تم توثيق رحلته السياحية في الإمارات بالصور، ما أثار موجة غضب واسعة ضد هذا التقارب بين أبوظبي وتل أبيب، خاصة في ظل استمرار العدوان على غزة.

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