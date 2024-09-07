أزمة متصاعدة بين الجزائر ومالي.. ماذا يحدث وما علاقة فاغنر؟

وطن – تتصاعد التوترات على الحدود الجنوبية الجزائرية مع مالي في ظل تواجد قوات فاغنر الروسية الخاصة، ودعمها للجيش المالي في معركته ضد متمردي الطوارق الذين تدعمهم الجزائر.

بعد انقلاب الجيش المالي في 2021 وانسحابه من اتفاق السلام المبرم برعاية الجزائر، زادت الخلافات بين الجارتين، خاصة مع اتهام باماكو للجزائر بالتدخل في شؤونها.

شهدت المنطقة مؤخرًا تحركات عسكرية جزائرية، حيث أطلقت طائرة “سوخوي 30” إشارات تحذير لطائرة بدون طيار تركية، ما يعكس استراتيجية الجزائر لمواجهة التهديدات المستمرة.

وفي الوقت الذي تعاني فيه مالي من الهجمات بالطائرات المسيّرة، والتي قتلت 20 شخصًا بينهم أطفال، يستمر النقاش في مجلس الأمن حول وجود القوات الأجنبية على الحدود.