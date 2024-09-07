آل سعود “الجيل الثالث”.. حرب الأحفاد وصراع العروش

وطن – في يونيو 2017، تغيّر مسار الحكم في المملكة العربية السعودية بشكل دراماتيكي، حين تم استدعاء ولي العهد السابق، محمد بن نايف، إلى قصر الصفا بمكة المكرمة حيث واجه تهديدات وضغوط للتنحي عن منصبه لصالح ابن عمه محمد بن سلمان.

بعد ساعات من المفاوضات والضغوط من مهندسي الانقلاب، سعود القحطاني وتركي آل شيخ، اضطر ابن نايف للتنحي، ما مهد الطريق لمحمد بن سلمان ليصبح وليًا للعهد.

هذه الحادثة كانت بداية تحول سياسي كبير في المملكة، تم فيها اعتقال المعارضين وزجهم في السجون. ومنذ ذلك الحين، شهدت المملكة تغييرات جذرية، من التحولات الاقتصادية إلى التطبيع مع إسرائيل.