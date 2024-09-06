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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحفاوة غير متوقعة

من العداء إلى المصافحة.. أردوغان يستقبل السيسي بعد 12 عامًا من القطيعة

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – في تحول دراماتيكي للعلاقات السياسية، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحفاوة غير متوقعة، رغم وصفه له في السابق بالانقلابي.

هذا اللقاء، الذي تم بعد أكثر من عقد من القطيعة، أثار ردود فعل واسعة، حيث كسر أردوغان البروتوكول باستقبال السيسي في المطار بدلًا من القصر الجمهوري.

وتفاعل النشطاء العرب والأتراك مع الزيارة، مستنكرين ما وصفوه بالتناقض الواضح في موقف أردوغان، الذي كان يهاجم السيسي بشدة قبل سنوات.

كما أشار البعض إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى حصار غزة أو إدانة جرائم الاحتلال، وهو ما انتقده أحمد داود أوغلو علنًا، معبرًا عن خجله من هذا التحول.

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