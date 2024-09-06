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كيم جونغ أون يصدر أوامر بإعدام أكثر من 30 مسؤولاً حكومياً بسبب فشلهم في مواجهة الفيضانات والانهيارات الأرضية

كيم جونغ أون يعدم المسؤولين بسبب الفيضانات.. ماذا لو كان زعيماً عربياً؟

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – في حادثة تعكس صرامة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أصدر أوامر بإعدام أكثر من 30 مسؤولاً حكومياً بسبب فشلهم في مواجهة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مقاطعة تشاجانج في يوليو الماضي.

أسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتشريد الآلاف، ما أثار غضب كيم، الذي زار بنفسه المناطق المتضررة.

تم اتهام المسؤولين بالتقصير والفساد في التعامل مع الكارثة. وفقًا لمصادر مطلعة، تم تنفيذ أحكام الإعدام في نهاية الشهر الماضي.

السؤال الذي يثيره البعض: كيف سيكون المشهد لو كان كيم زعيماً عربياً؟ وكم مسؤولاً سيُحاسب على الفساد والإهمال؟

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