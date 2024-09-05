تركيا تفكك شبكة تجسس لصالح إسرائيل.. اعتقال جاسوس وتحويلات مالية مشبوهة

وطن – اعتقلت قوات الأمن التركية شخصًا من كوسوفو يُدعى “ليريدون رجبي” بتهمة إدارة شبكة أموال استخباراتية إسرائيلية.

كان رجبي يحوّل أموالاً إلى عملاء إسرائيليين للتجسس على سياسيين فلسطينيين واستخدام طائرات مسيرة لجمع المعلومات عن الوضع في سوريا.

تم اعتقاله في 30 أغسطس بعد مراقبة أنشطته في تركيا. كما اعترف خلال التحقيقات بتحويلات مالية مشفرة لتمويل عملاء الموساد.

تأتي هذه العملية في إطار جهود تركيا المتزايدة لتفكيك شبكات الموساد في البلاد، خاصة مع تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل بسبب الحرب على غزة.