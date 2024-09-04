“مافيوزي ومغتصب”.. فيلم “ذي أبرنتيس” يزعج ترامب

وطن – يتناول فيلم “ذي أبرنتيس” المثير حياة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أحد أكثر الشخصيات غرابة وإثارة في عالم السياسة.

الفيلم من إخراج المخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، ويستعرض سنوات شباب ترامب المليئة بالمجون والوصولية، بالإضافة إلى علاقته بمعلمه المحامي الشهير روي كوهن المرتبط بمافيا نيويورك.

يتطرق الفيلم إلى أحداث مثيرة للجدل، مثل حادثة الاغتصاب المزعومة لزوجته الأولى إيفانا.

عُرض الفيلم في النسخة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، مما أثار غضب ترامب الذي هدد فريقه بمقاضاة المنتجين قبيل الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها كامالا هاريس.