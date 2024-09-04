عين إسرائيل داخل القصر الملكي المغربي.. مستشار محمد السادس يهودي

وطن – أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس وأحد أبرز الشخصيات في النخبة المغربية اليهودية، لعب دورًا حاسمًا في تقوية العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

منذ تعيينه كمستشار خاص للملك الحسن الثاني في عام 1991، ساهم أزولاي في رسم ملامح السياسة الاقتصادية والدبلوماسية المغربية، خاصة من خلال تعزيز علاقات المغرب باللوبي اليهودي العالمي.

يُعتبر أزولاي من مهندسي صفقة التطبيع بين المغرب وإسرائيل في عام 2020، وعمل على تعزيز الحضور اليهودي في المملكة على المستويين الثقافي والديني.

حصل على وسام الشرف الرئاسي في إسرائيل عام 2023 تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين.