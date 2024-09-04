رغم حرب الإبادة المستعرة.. الإمارات تكثف رحلاتها إلى إسرائيل

وطن – رغم إيقاف العديد من شركات الطيران العالمية لرحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب الحرب المستمرة، تكثف الإمارات رحلاتها الجوية إلى تل أبيب بوتيرة متزايدة.

الخطوة تهدف إلى إعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج، الذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف.

الإمارات كانت قد بدأت تشغيل رحلاتها المباشرة إلى إسرائيل في أبريل 2021، بعد توقيع اتفاقيات إبراهام التي أسست لعلاقات تطبيعية قوية بين الطرفين.

يأتي ذلك وسط انتقادات متزايدة لشركات الطيران العالمية التي علقت رحلاتها، بينما تشيد الأصوات المتصهينة بموقف الإمارات الداعم لإسرائيل.

على الرغم من المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة، فإن العلاقات التجارية والرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل تتصاعد، مع تسجيل أكثر من 1.5 مليار دولار في حجم التبادل التجاري منذ بداية العام.