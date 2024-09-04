اليمين المتطرف جاد للغاية غي إعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى

وطن – يكشف تقرير حديث لصحيفة “هارتس” الإسرائيلية عن مساعٍ جادة يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل لبناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

يتحدث التقرير عن خطة مؤلفة من ثلاث مراحل: السماح لليهود بالصلاة في المسجد، ثم بناء كنيس بجواره، وأخيرًا هدم الأقصى وبناء الهيكل في مكانه.

هذه المخططات بدأت فعليًا بتحضير ثياب الكهنة وصناعة أدوات العبادة، إضافة إلى تكثيف زيارات المستوطنين للأقصى تحت إشراف الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

الهدف النهائي لهذه الجهود هو تغيير الوضع القائم الذي يثبت أن المسجد الأقصى ملك خالص للمسلمين.