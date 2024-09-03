وسط غضب شعبي.. نتنياهو يعدم رهائن إسرائيل في غزة

وطن – تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من استعادة جثث 6 رهائن من نفق في رفح. هذه النتيجة المؤلمة جاءت نتيجة تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي فضل أهدافه الشخصية على سلامة الرهائن.

خلافات حادة نشبت بينه وبين وزير الحرب يوآف غالانت حول مخطط نتنياهو الجديد الذي قد ينسف شروط التفاوض حول صفقة تبادل مع حماس.

من بين الرهائن القتلى، إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مما أثار غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي شدد على ضرورة التسريع بصفقة تبادل الرهائن، وسط غضب الشارع الإسرائيلي.

يبقى التساؤل الآن: هل سيتدخل الجيش الأمريكي في غزة بعد فشل إسرائيل في استعادة الرهائن؟

الكرة الآن في ملعب نتنياهو الذي يبدو أنه قد قرر التضحية بالرهائن لتحقيق أهدافه السياسية.