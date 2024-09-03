مطلوب للانتربول.. تصتفية إمبراطور التهريب والاتجار بالبشر “البيدجا” في ليبيا

وطن – تعيش ليبيا على صفيح ساخن بعد مقتل عبد الرحمن ميلاد، المعروف بلقب “البيدجا”، أحد أبرز قادة التهريب والاتجار بالبشر في البلاد.

“البيدجا”، الذي كان يشغل منصب قائد الأكاديمية البحرية الحربية، لقي حتفه على يد مجهولين في مدينة الزاوية، ما أدى إلى حالة من الغضب والتوتر الشديد بين الجماعات المسلحة الموالية له.

يُعرف “البيدجا” بأنه أحد أخطر الشخصيات في ليبيا، حيث أدرجه مجلس الأمن الدولي ضمن قائمة العقوبات بسبب أعماله المهددة للاستقرار.

مقتل “البيدجا” يثير المخاوف من اندلاع حرب جديدة في ليبيا، وسط تصاعد الدعوات للقصاص والنفير العام.