وطن – بينما تروج الإمارات لدورها الإنساني في السودان، تواصل في الخفاء تسليح قوات الدعم السريع وتغذية الصراع الدامي.

تحليلات عديدة تكشف أن الهدف الحقيقي لأبوظبي هو ضمان الوصول إلى موارد السودان الهائلة، بما في ذلك الموانئ البحرية والموارد المعدنية والزراعية.

أمجد فريد، المساعد الأول لرئيس الوزراء السوداني السابق، يؤكد أن الإمارات تسعى للحفاظ على نفوذها عبر دعم هذه القوات.

الاستثمارات الإماراتية في السودان تواجه مقاومة محلية قوية، حيث تفضل الإمارات نهب الثروات بدلاً من الدخول في مشاريع مفيدة للطرفين.

دور الإمارات في السودان يرتبط بسعيها لتحقيق أهداف مماثلة في اليمن، جيبوتي، والصومال، خاصة مع تركيزها على شواطئ البحر الأحمر التي تشكل مفتاحًا لحركة التجارة الدولية.