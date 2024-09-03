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المخابرات الأردنية تنكل بـثلاث معتقلين أردنيين بتهمة دعم المقاومة

الأردن خط الدفاع الأول على الكيان.. تعذيب وتنكيل بمعتقلين بتهمة دعم المقاومة

باسل سيد
باسل سيد

وطن – تواجه المخابرات الأردنية انتقادات واسعة بعد اتهامها بالتعاون مع الشاباك الصهيوني والتنكيل بالمعتقلين الذين يُشتبه في دعمهم للقضية الفلسطينية.

هيئة الدفاع عن معتقلي “دعم المقاومة” كشفت عن تعرض المعتقلين إبراهيم جبر، حذيفة جبر، وخالد المجدلاوي لأبشع أنواع التعذيب خلال التحقيق معهم بتهمة محاولة تهريب الأسلحة للمقاومة في الضفة الغربية.

التعذيب شمل الحرمان من الطعام والماء، والإجبار على التوقيع على أوراق بيضاء، مما يتعارض مع معايير المحاكمة العادلة.

هذا التطور يزيد من الشكوك حول دور الأردن في حماية أمن الاحتلال الصهيوني بدلاً من الوقوف بجانب الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

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